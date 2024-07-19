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        Tunceli'de sınır ötesi operasyon protestosuna 1 gözaltı

        TUNCELİ'de aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il örgütünün de olduğu grubun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına yönelik yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:22 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:25
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        Tunceli'de sınır ötesi operasyon protestosuna 1 gözaltı
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        TUNCELİ’de aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il örgütünün de olduğu grubun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına yönelik yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi. Grup ile polis arasında arbede çıktı, 1 kişi gözaltına alındı.

        Tunceli’de Sanat Sokağı’nda toplanan, aralarında DEM Partililerin de olduğu grup TSK’nın sınır ötesi operasyonlarına yönelik basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri yapılacak açıklamanın, suç unsuru olacağını belirterek gruba izin vermedi. Grup buna rağmen açıklama yapmak istedi. Açıklamaya izin vermeyen polis, 3 kez yapılan uyarının ardından grubu çembere aldı. Çıkan arbedede 1 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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