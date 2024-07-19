Tunceli'de sınır ötesi operasyon protestosuna 1 gözaltı

TUNCELİ’de aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il örgütünün de olduğu grubun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına yönelik yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi. Grup ile polis arasında arbede çıktı, 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli’de Sanat Sokağı’nda toplanan, aralarında DEM Partililerin de olduğu grup TSK’nın sınır ötesi operasyonlarına yönelik basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri yapılacak açıklamanın, suç unsuru olacağını belirterek gruba izin vermedi. Grup buna rağmen açıklama yapmak istedi. Açıklamaya izin vermeyen polis, 3 kez yapılan uyarının ardından grubu çembere aldı. Çıkan arbedede 1 kişi gözaltına alındı.