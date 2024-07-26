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        Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı

        TUNCELİ'de kamyonetten inerek yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isteyen Cihan Karaca'ya (41) kamyon çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:55
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        Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı
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        TUNCELİ’de kamyonetten inerek yolun ortasındaki yaralı serçeyi kurtarmak isteyen Cihan Karaca’ya (41) kamyon çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan Karaca, hastanede tedaviye alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün Tunceli-Elazığ kara yolu Aktuluk mevkisindeki Pertek Kavşağı’nda meydana geldi. Kentte hayvansever kişiliğiyle tanınan Cihan Karaca, arkadaşının kullandığı kamyonetle seyir halindeyken, yolda yaralı bir serçeyi gördü. Kamyonetten inen Karaca, bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hareket halindeki kamyonu fark etmeden kuşu almak için yolun ortasına geldi. Serçeyi eline alan Karaca’ya, bu sırada kamyon çarptı. Kamyondan inen sürücü şok geçirirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karaca, ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Karaca’nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, gözaltına alınan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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