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        Tunceli'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 20 yaralı

        TUNCELİ-Erzincan karayolunda mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 01:17 Güncelleme: 29.07.2024 - 01:20
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        Tunceli'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 20 yaralı
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        TUNCELİ-Erzincan karayolunda mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 20 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolundaki keskin virajlara sahip 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'dan gelerek Ordu'ya fındık toplamaya giden mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Tunceli ve Erzincan'dan sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli ve Erzincan'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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