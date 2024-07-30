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        'Luna' ile aramada otomobil sürücüsünde 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

        TUNCELİ'de, Elazığ'dan feribotla kente giriş yapan bir otomobilde narkotik köpeği 'Luna' ile yapılan aramada, bir şüphelinin pantolonun içinde gizlediği poşette 500 ecstasy hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:20
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        'Luna' ile aramada otomobil sürücüsünde 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        TUNCELİ’de, Elazığ’dan feribotla kente giriş yapan bir otomobilde narkotik köpeği 'Luna' ile yapılan aramada, bir şüphelinin pantolonun içinde gizlediği poşette 500 ecstasy hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turistlerin yoğun olarak geldiği yaz sezonunda kente uyuşturucu madde getirilebileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, şüphe üzerine saat 02.30’da Elazığ’dan feribot yoluyla Tunceli’ye gelen bir otomobil durduruldu. Narkotik köpeği ‘Luna’ ile yapılan aramada, otomobildeki şüphelinin pantolonun iç kısmına gizlenen poyette 500 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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