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        Tunceli'de orman yangını: Yangın söndürme helikopteri ve askeri personel sevk edildi

        TUNCELİ'nin Mazgirt ile Nazımiye ilçeleri arasındaki ormanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 19:52 Güncelleme: 06.08.2024 - 19:55
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        Tunceli'de orman yangını: Yangın söndürme helikopteri ve askeri personel sevk edildi
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        TUNCELİ’nin Mazgirt ile Nazımiye ilçeleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Sarp ve yolu olmayan bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda ekip ve Skorsky tipi askeri helikopterle askeri personel sevk edildi.

        Mazgirt ilçesi ile Nazımiye ilçesi arasındaki meşe ağaçlarının olduğu Zargoviç Ormanı’nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve yolu olmayan bölgeye skorsky tipi helikopterle bölgeye askeri personeller sevk edildi. Bölgeye yönlendirilen yangın söndürme helikopteri de yangına müdahaleye başladı.

        ‘12 TİM ASKERİ EKİP GÖNDERDİK’

        Yangının çıktığı bölgeye skorsky tipi helikopterle askeri personellerin de yönlendirildiğini ifade eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, “Bölgenin sarp olmasından kaynaklı askeri helikopterimizle 12 tim asker ekip gönderdik. Kahramanmaraş’tan ve Malatya’dan yangın söndürme helikopteri istedik ve bölgeye vardı. Ekiplerimizin yoğun müdahalesi devam ediyor, kısa sürede yangın kontrol altına alınacaktır” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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