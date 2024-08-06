Tunceli'de orman yangını: Yangın söndürme helikopteri ve askeri personel sevk edildi

TUNCELİ’nin Mazgirt ile Nazımiye ilçeleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Sarp ve yolu olmayan bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda ekip ve Skorsky tipi askeri helikopterle askeri personel sevk edildi.

Mazgirt ilçesi ile Nazımiye ilçesi arasındaki meşe ağaçlarının olduğu Zargoviç Ormanı’nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve yolu olmayan bölgeye skorsky tipi helikopterle bölgeye askeri personeller sevk edildi. Bölgeye yönlendirilen yangın söndürme helikopteri de yangına müdahaleye başladı.