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        Tunceli'de çıkan orman yangını, 17 saatte söndürüldü

        TUNCELİ'de, dün çıkan orman yangını, hava ve karadan müdahaleyle 17 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:02 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:05
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        Tunceli'de çıkan orman yangını, 17 saatte söndürüldü
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        TUNCELİ'de, dün çıkan orman yangını, hava ve karadan müdahaleyle 17 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Mazgirt ile Nazımiye ilçeleri arasında, yoğunlukta meşe ağaçlarının olduğu Zargoviç Ormanı'nda, dün saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgenin sarp oluşu ve araç yolu bulunmaması nedeniyle karadan müdahale edilemezken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla, jandarmaya ait Sikorsky tipi helikopterlerle araziye 6 Jandarma Özel Harekat, 2 de Jandarma Asayiş Komando Timi, Orman İşletme Müdürlüğü'nden 17 personelin de aralarında olduğu toplam 147 personel sevk edildi. Ekiplere bölgedeki köylü ve gönüllüler de destek verdi. Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir S-70 tipi çok maksatlı yangın söndürme helikopteri de görevlendirildi. Gece bir süre ara verilen söndürme çalışmaları, günün aydınlanmasıyla tekrar başladı. Helikopterin havadan, ekiplerin ve köylülerin de karadan müdahalesiyle yangın, sabah 07.30 sıralarında kontrol altına alınıp 17 saat sonra söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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