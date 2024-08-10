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        Ev ve kıraathaneye uyuşturucu serası kuran 3 şüpheliye gözaltı

        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda, 1 ev ve kıraathanede özel düzeneklerle kurdukları seralarda Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:25
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        Ev ve kıraathaneye uyuşturucu serası kuran 3 şüpheliye gözaltı
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        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda, 1 ev ve kıraathanede özel düzeneklerle kurdukları seralarda Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ovacık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovacık'ta 1 ev ve kıraathanede uyuşturucu yetiştirildiği bilgisiyle çalışma başlattı. Takiple belirlenen, adreslere girip çıkan 3 şüpheli, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda,

        Hint keneviri dikimi için kullanılan sera düzenekleri ortaya çıkarıldı. Operasyonda 40 kök Hint keneviri, 19,43 gram esrar, 1 Hint keneviri yetiştirmek için özel izole çadır, 2 hava sirkülasyonu için vantilatör, 2 ısıtıcı, 1 termometre, 1 hava ve koku emici fan, 5 bitki gelişimini sağlayan kimyevi madde ile 1 katlanabilir alüminyum havalandırma borusu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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