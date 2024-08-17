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        Tunceli'de orman yangını; köylülerin de desteğiyle 3 saatte söndürüldü

        TUNCELİ merkeze bağlı Kocakoç köyü Boylu mezrasında çıkan orman yangını, TOMA'ların ve köylülerin de desteği ile yerleşim yerlerine sıçramadan 3 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 02:03 Güncelleme: 17.08.2024 - 02:05
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        Tunceli'de orman yangını; köylülerin de desteğiyle 3 saatte söndürüldü
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        TUNCELİ merkeze bağlı Kocakoç köyü Boylu mezrasında çıkan orman yangını, TOMA’ların ve köylülerin de desteği ile yerleşim yerlerine sıçramadan 3 saatte kontrol altına alındı. 

        Tunceli merkeze bağlı Kocakoç köyü Boylu mezrası yakınlarında saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ile polis ve jandarmaya ait TOMA’lar sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, köylülerin de desteğiyle yerleşim yerine sıçramadan 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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