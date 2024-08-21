Kayalıklardan düşen yaralı, sedyeyle 1,5 saat taşınarak kurtarıldı

İstanbul’da yaşayan Yıldız Şahin, geldiği Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesindeki Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı’na tırmandı. Tırmanışta dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Şahin’in bileğinde kırık oluştu. Beraberindekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın ulaşamadığı bölgeye giden ekipler, müdahalenin ardından sedyeye koydukları Şahin’i 1,5 saat boyunca taşıyıp, ambulansa ulaştırdı. Şahin, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yıldız Şahin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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