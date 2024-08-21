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        Kayalıklardan düşen yaralı, sedyeyle 1,5 saat taşınarak kurtarıldı

        TUNCELİ'de Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'na çıkan Yıldız Şahin (63), dengesini kaybedip, düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:25
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        Kayalıklardan düşen yaralı, sedyeyle 1,5 saat taşınarak kurtarıldı
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        TUNCELİ’de Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı’na çıkan Yıldız Şahin (63), dengesini kaybedip, düşerek yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin sedyeyle yaklaşık 1,5 saat taşıyıp ambulansa ulaştırdığı Şahin, hastanede tedaviye alındı.

        İstanbul’da yaşayan Yıldız Şahin, geldiği Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesindeki Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı’na tırmandı. Tırmanışta dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Şahin’in bileğinde kırık oluştu. Beraberindekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın ulaşamadığı bölgeye giden ekipler, müdahalenin ardından sedyeye koydukları Şahin’i 1,5 saat boyunca taşıyıp, ambulansa ulaştırdı. Şahin, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yıldız Şahin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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