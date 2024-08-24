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        Tunceli'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü

        TUNCELİ'de çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 18:25 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:30
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        Tunceli'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü
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        TUNCELİ'de çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. 

        Örtü yangını, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Geyiksuyu köyü Meterisler mezrası yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 7 jandarma komando timi ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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