Tunceli'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü

Örtü yangını, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Geyiksuyu köyü Meterisler mezrası yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 7 jandarma komando timi ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

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