Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz, milletimizin adeta sığınma mekanları olmuş

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da, milletimizin her zorda kaldığı zamanlarda camilerimiz devreye girmiş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz, milletimizin adeta sığınma mekanları olmuş
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da, milletimizin her zorda kaldığı zamanlarda camilerimiz devreye girmiş. Camilerimiz, milletimizin adeta sığınma mekanları olmuş" dedi.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. Erbaş, sabah saatlerinde geldiği Elazığ'da Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Harput Klasik Hadis Meclisi-1' programına katıldı. Programa ayrıca Vali Numan Hatipoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin ile İl Müftüsü İrfan Üstündağ da katıldı.

        'HADİS, TEMEL İSLAM İLİMLERİNİN BELKEMİĞİNİ OLUŞTURUR'

        Erbaş, buradaki konuşmasında ilahiyat fakültelerinde hadisin en önemli ana bilim dallarından biri olduğunu belirterek, "Diyanet akademimiz, dini ihtisas merkezlerimiz ve dini yüksek ihtisas merkezlerimiz, yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığımızın değil, aynı zamanda milletimizin, devletimizin ve İslam aleminin göz bebeği niteliğinde ilim merkezleridir. Tefsir, hadis, fıkıh ve kelam, temel İslam ilimlerinin belkemiğini oluşturur. Hadis ilminin ilahiyat fakültelerinde daha fazla gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Hadisin daha nitelikli bir şekilde öğretilmesi ve hocalarımızın öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmesi büyük bir önem taşımaktadır. Kullar olarak, Allah'ın yarattığı akılla o ilmi keşfetmeye çalışıyoruz. Bu nedenle, alimlerimiz yalnızca tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi Kur'an ilimleriyle değil, aynı zamanda tıp ve matematik gibi alanlarla da ilgilenmiş ve bu konularda önemli eserler vermişlerdir" dedi.

        TUNCELİ'YE GEÇTİ

        Elazığ'daki temaslarının ardından Tunceli'ye geçen Ali Erbaş, valilik binası girişinde Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve il protokolü tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, Vali Tekbıyıkoğlu ile makamında görüştü. Erbaş'a, ziyaretinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da eşlik etti. Ziyarette, Tekbıyıkoğlu tarafından Erbaş'a Zülfikar kılıcı ve yöresel kilim dokuması hediye edildi. Daha sonra heyet, İl Jandarma Komutanlığı'nda yapımına başlanan caminin temel atma törenine katıldı.

        'BİLİYORUZ Kİ VATAN SEVGİSİ İMANDANDIR'

        Buradaki konuşmasında camilerin önemini belirten Ali Erbaş, "Biliyoruz ki vatan sevgisi imandandır. Bütün askerlerimiz ya şehit olurum ya da gazi niyetiyle askere giderler. Hepimiz öyle gittik. Hepimiz bu vazifemizi yaptık. Ya şehit oluruz ya da gazi, vatan savunması söz konusu olduğu zaman nice şehitlerimiz var. Onlara ölü demiyoruz; çünkü Rabbimiz bunu böyle emrediyor. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü demeyiniz. Vatan için, millet için fedai can eden insanlarımıza şehit diyoruz. Onlar diridirler fakat siz anlamazsınız, siz bilemezsiniz. Onlar diridirler. İşte ruhu böyle bir şey. Bizim milletimiz bu ruhla yetişmiş. Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da, milletimizin her zorda kaldığı zamanlarda camilerimiz devreye girmiş. Camilerimiz, milletimizin adeta sığınma mekanları olmuş. Sadece ibadet için değil, sadece eğitim için değil, her zaman vatanımızın zorda kaldığı durumlarda camilerimiz bizim hep sığındığımız mekanlar olmuş. İnşallah bu cami de öyle olacak" diye konuştu. Konuşmaların arından dualarla caminin temeli atıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Tabutlu HES protestosu
        Tabutlu HES protestosu
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli'de cami temel atma töreninde konu...
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli'de cami temel atma töreninde konu...
        Tabutlu HES protesto
        Tabutlu HES protesto
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli Valiliğini ziyaret etti
        Tunceli'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü
        Tunceli'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü
        GÜNCELLEME - Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı