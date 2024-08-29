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        Vali Tekbıyıkoğlu, kendisini sosyal medyadan davet eden çiftin düğününe katıldı

        TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kendisine sosyal medyadan mesaj atarak davetiye yollayan İlhan Boy'un (34) düğününe katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:30
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        Vali Tekbıyıkoğlu, kendisini sosyal medyadan davet eden çiftin düğününe katıldı
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        TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kendisine sosyal medyadan mesaj atarak davetiye yollayan İlhan Boy'un (34) düğününe katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu'nun sürprizi, çifti hem şaşırttı hem mutlu etti.

        Tekel bayi çalışanı İlhan Boy, sosyal medya üzerinden mesaj attığı Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nu düğününe davet etti. Mesajı gören Vali Tekbıyıkoğlu, dün akşam saatlerinde İlhan Boy ile sağlık çalışanı Yaren Şentürk’ün (27) düğününe katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu'nun geldiğini gören çift, büyük mutluluk yaşadı. Çifte takısını takan Vali Tekbıyıkoğlu, bir ömür boyu mutluluk diledi.

        'GELMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM'

        Çok şaşırdığını belirten İlhan Boy, "Vali beyi sosyal medyada takip ediyordum, sürekli yaptığı işlerle ilgili görüntüleri izliyordum. Sayın Valimize düğün davetiyemi atarak düğüne davet ettim. Vali Bey de sağ olsun bizi kırmadı, düğünümüze geldi. Aslında geleceğim veya gelmeyeceğim şeklinde bir cevap atmadı. Gelmeyeceğini düşünüyordum, geldi ve çok şaşırdım. Daha sonra da çok mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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