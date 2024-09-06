Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Baraj gölüne uçan otomobilin tavanında mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı

        TUNCELİ'de baraj gölüne uçan otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, aracın tavanında mahsur kalan anne ve 5 yaşındaki kızı ise ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baraj gölüne uçan otomobilin tavanında mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ’de baraj gölüne uçan otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, aracın tavanında mahsur kalan anne ve 5 yaşındaki kızı ise ekipler tarafından kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Tunceli- Elazığ kara yolu Mazgirt Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Tunceli yönüne giden Orhan Y. (39) yönetimindeki 48 AKZ 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprünün giriş kısmından Uzunçayır baraj gölüne uçtu. Orhan Y., kızı Elif Dilda Y.’yi (9) de alarak kıyıya çıktı. Sürücünün eşi Narin Y. (38) ile diğer kızı Zeynep Dilda Y. (5) ise otomobilin üzerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin talebi üzerine baraj kapakları açılarak su seviyesinin yükselmemesi sağlandı. Ekipler, bot ile bölgeye giderek anne ve kızını kurtardı. Aile, Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

        Otomobilin baraja düşme anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Metrobüste korkutan yangın!
        Metrobüste korkutan yangın!
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler
        İki kişi devrilen vincin sepetinde! Ölümle burun buruna!
        İki kişi devrilen vincin sepetinde! Ölümle burun buruna!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        OKS'ye özgürlük geliyor
        OKS'ye özgürlük geliyor
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak

        Benzer Haberler

        Tunceli'de akarsuya düşen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı
        Tunceli'de akarsuya düşen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı
        Tunceli'nin en uzak köyündeki balıkçılar, avladıkları tatlı su kerevitlerin...
        Tunceli'nin en uzak köyündeki balıkçılar, avladıkları tatlı su kerevitlerin...
        Çemişgezek'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çemişgezek'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de iş makinesinin altında kalan kişi öldü
        Tunceli'de iş makinesinin altında kalan kişi öldü
        Zoolog akademisyen Tunceli kırsalında kör farelerin izini sürüyor
        Zoolog akademisyen Tunceli kırsalında kör farelerin izini sürüyor
        Tunceli'de sosyal medyadan güvenlik güçlerine hakaret eden kişi gözaltına a...
        Tunceli'de sosyal medyadan güvenlik güçlerine hakaret eden kişi gözaltına a...