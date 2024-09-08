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        Tunceli'de askeri araç devrildi: 5 yaralı

        TUNCELİ'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 5 asker yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 18:26 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:30
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        Tunceli'de askeri araç devrildi: 5 yaralı
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        TUNCELİ’nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 5 asker yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı askerlerden 3’ü, Sikorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yaralılar ise Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sabah saatlerinde bölgede sağanak yağışın etkili olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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