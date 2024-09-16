1700 rakımlı ilçede asırlardır geleneksel yöntemlerle doğal tuz üretimi

TUNCELİ'nin 1700 rakımlı Pülümür ilçesindeki madenlerde asırlardır doğal yöntemlerle kaya tuzu üretiliyor. Türkiye’nin en iyi kaynak tuzu olarak bilinen, içinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan ve insan sağlığına yararlı 84 minarelin bulunduğu tuzlar, yurt dışına da ihraç ediliyor. Tuz işletmecisi Mehmet Zeki Tosun, “Bin yıldır katkı maddesi koymaksızın burada tuz üretiliyor. Ürettiğimiz tuzlara ülke genelinin dışında yurt dışından da talep var” dedi.

Tunceli'nin 1700 rakımlı Pülümür ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Hıver tuz madeninde, yüz yıllardır geleneksel yöntemlerle kaya tuzu üretiliyor. İlçenin çiçek balının yanı sıra geçim kaynakları arasında da yer alan kaya tuzu, yer altında su ile birlikte bulunuyor. İşletmeciler, açtıkları yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyulardan sondaj yöntemiyle tuzlu suyu borularla çekerek, daha önceden oluşturdukları havuzlara aktarıyor. Bu sayede suyun hem dinlendirilmesini hem de ağır maddelerin zemine çökerek temizlenmesini sağlıyor. Havuzlarda güneşin altında yaklaşık 1 hafta boyunca buharlaşan sudan geriye kalan tuz, hiçbir işlemden geçmeden ve katkı maddesi kullanılmadan, değişik ebatlarda torbalara konularak satışa sunuluyor. Tuzlar, bayiler yoluyla Türkiye’nin birçok iline gönderilirken, Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Bu yıl sıcaklıktan dolayı üretimin iyi olduğu tuzlalarda, eylül ayına kadar yaklaşık 100 ton tuz çıkartıldı. İlçe sakinleri, yıllardır ekmeğini yerin altından çıkan kaynak suyu ile ürettikleri tuzdan kazanıyor. Kentteki Munzur Üniversitesi’nin numuneler üzerine yaptığı analiz çalışmasında ‘Türkiye’nin en iyi kaynak tuzu’ olarak bilinen Pülümür tuzunda, insan sağlığına yararlı 84 minarelin bulunduğu da tespit edildi.