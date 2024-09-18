Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Boş sandığı tüfek ateş alınca kendini vurdu, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde Muzaffer Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boş sandığı tüfek ateş alınca kendini vurdu, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde Muzaffer Y. (50), boş sandığı av tüfeğinin ateş alması sonucu karnından yaralandı. Muzaffer Y., ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

        Olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Aslıca köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Y., boş sandığı av tüfeğinin tetiğine yanlışlıkla dokundu. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Muzaffer Y.'nin karın boşluğuna isabet etti. Muzaffer Y.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İlçe merkezine uzak ve dağlık olan olay yerine, Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans helikopter istendi. Malatya’dan kalkan ambulans helikopter, kısa sürede bölgeye ulaşarak yaralıyı Tunceli Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi. Muzaffer Y.'nin ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Tunceli'de "asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı" yapıldı
        Tunceli'de "asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı" yapıldı
        Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'nin cazibesi tekne turlarıyla artıyor
        Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'nin cazibesi tekne turlarıyla artıyor
        Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de okullarda güçlendirme çalışmaları
        Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de okullarda güçlendirme çalışmaları
        Tunceli'de depreme karşı okullarda onarım ve güçlendirme çalışması yapılıyo...
        Tunceli'de depreme karşı okullarda onarım ve güçlendirme çalışması yapılıyo...
        1700 rakımlı ilçede asırlardır geleneksel yöntemlerle doğal tuz üretimi
        1700 rakımlı ilçede asırlardır geleneksel yöntemlerle doğal tuz üretimi