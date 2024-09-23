Sağlık çalışanları, aküsü biten otomobili itti; o anlar kamerada
TUNCELİ'devakadan dönen ambulanstaki sağlık çalışanları, aküsü biten otomobili itti.
TUNCELİ'devakadan dönen ambulanstaki sağlık çalışanları, aküsü biten otomobili itti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ovacık ilçesinden Tunceli Devlet Hastanesi'ne hasta götüren ambulanstaki sağlık çalışanları, dönüşte Munzur Vadisi Milli Parkı'na yakın yolda bir otomobilin aküsünün bittiğini, sürücünün de yolda kaldığını gördü. Ambulanstan inen sağlık çalışanları ile sürücü, aküsü biten aracı bir süre arkadan iteleyerek çalıştırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücü sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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