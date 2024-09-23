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        Sağlık çalışanları, aküsü biten otomobili itti; o anlar kamerada

        TUNCELİ'devakadan dönen ambulanstaki sağlık çalışanları, aküsü biten otomobili itti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:15
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        Sağlık çalışanları, aküsü biten otomobili itti; o anlar kamerada
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        TUNCELİ'devakadan dönen ambulanstaki sağlık çalışanları, aküsü biten otomobili itti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Ovacık ilçesinden Tunceli Devlet Hastanesi'ne hasta götüren ambulanstaki sağlık çalışanları, dönüşte Munzur Vadisi Milli Parkı'na yakın yolda bir otomobilin aküsünün bittiğini, sürücünün de yolda kaldığını gördü. Ambulanstan inen sağlık çalışanları ile sürücü, aküsü biten aracı bir süre arkadan iteleyerek çalıştırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücü sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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