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        Tunceli'de 'Büyük Sonbahar Operasyonu'; 13 mağara ve 17 sığınak imha edildi

        TUNCELİ'de jandarmanın düzenlediği 'Büyük Sonbahar Operasyonu' kapsamında Ali Boğazı, Ahpanos, Sarıyayla ve Işıkvuran bölgelerinde PKK'lı teröristlerin önceden kullandığı 13 mağara ve 17 sığınak, bulunarak imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:20
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        Tunceli'de 'Büyük Sonbahar Operasyonu'; 13 mağara ve 17 sığınak imha edildi
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        TUNCELİ'de jandarmanın düzenlediği ‘Büyük Sonbahar Operasyonu’ kapsamında Ali Boğazı, Ahpanos, Sarıyayla ve Işıkvuran bölgelerinde PKK’lı teröristlerin önceden kullandığı 13 mağara ve 17 sığınak, bulunarak imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK terör örgütünün eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan ‘Büyük Sonbahar Operasyonu’ kapsamında, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Ali Boğazı, Bingöl ile Tunceli sınırında yer alan Sarıyayla, sarp kayalıkları ve mağaralarıyla bilinen Ahpanos ve Işıkvuran bölgelerinde 06-28 Eylül arasında arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal'ın koordinasyonuyla düzenlenen operasyonda ekipler, Munzur ile Pülümür çaylarından halatlar yardımıyla suyun karşı tarafına geçerek, sarp kayalardan dağ yamaçlarına tırmandı. İnsansız hava araçları ile patlayıcı madde arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, ağaç dalları ve kayalarla kamufle edilen 13 mağara ve 17 sığınak tespit edildi. Mağara ve depolarda yapılan aramalarda da 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 164 piyade tüfek fişeği, 6 akü, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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