Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de kadınlar, 'kadın cinayetleri'ne tepki için yürüdü, yol kapattı

        TUNCELİ'de toplanan kadınlar, İstanbul'da öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile tüm kadın cinayetlerine tepki için yürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:12 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de kadınlar, 'kadın cinayetleri'ne tepki için yürüdü, yol kapattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ’de toplanan kadınlar, İstanbul’da öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile tüm kadın cinayetlerine tepki için yürüdü. Grup caddeyi trafiğe kapatarak basın açıklaması yaptı.

        İstanbul’da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in saldırgan Semih Çelik tarafından öldürülmesinin ardından Dersim Kadın Platformu’nun çağrısıyla birçok kadın, Tunceli’de Sanat Sokağı’nda bir araya geldi. Kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Ayaz ve Nupelda Caddesi’nde yolu trafiğe kapatarak, oturma eylemi yaptı. Yürüyüşte, cinayetlerle hayatını kaybeden kadınlar anılarak sloganlar atıldı.

        ‘ÖFKELİYİZ, İSYANDAYIZ, BU CİNAYET MAHALİ ÜLKEDE GÜVENDE DEĞİLİZ’

        Kadınlar adına açıklama yapan Arzu Yıldız, kadınların güven içerisinde yaşayamadığını belirterek, “Öfkemizle, isyanımızla, can güvenliğimizin olmadığı, sokaklarında özgürce dolaşamadığımız, her birimizin yarın maktul listesinde adımızın olup olmayacağı kaygısıyla yaşadığımız bu ülkenin sokaklarındayız yine. Acımız da öfkemiz de isyanımız da büyüyor. 4 Ekim tarihinde bu ülkenin karşılaştığı en korkunç günlerden biri daha yaşandı. İki kadın göz göre göre vahşice katledildi. Aynı gün bir kadın iki saldırgan tarafından sokak ortasında tecavüz saldırısına uğradı. Bu ülkede, katledilen Narin Güran için verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Dört bir köşesi kameralarla izlenen bu kentte Gülistan Doku 5 yıldır bulunamadı. Bu kayıp filmleri bitmedi. Yine 11 gündür devletin tüm güçlerinin her sokağında olduğu bir kentte Rojin Kabaiş bulunamıyor. Bu ülkede erkek devlet şiddeti kadınlara, çocuklara, LGBT’lilere, kendinden olmayanlara nefes aldırmıyor. Erkek devlet eliyle, iktidar eliyle hırsızlar, uyuşturucu baronları, çeteler, mafyalar hüküm sürüyor. Kahrolması gereken çürümüş düzenleri katledilen kadınların, kaybedilen çocukların bedenleri üzerinden yükseliyor. Semih Çelik isimli erkek İstanbul’da yaklaşık 1 saat içinde iki kadını katletti. Daha 19 yaşındaki Ayşegül Halil ve İkbal Uzuner, kadınlara nefret kusan, kadın katliamlarına ön açan, ‘Nasılsa devlet iyi hal ya da tahrik indirimi yapar’ sözünün rahatça kurulabildiği bu düzenin bir parçası olan erkek tarafından katledildi. Bizler, katledilen kadınların adını bir an bile dilimizden düşürmeden bu öfke ve isyanla karşınızda durmaya devam edeceğiz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmayan sonbahar
        Yağmayan sonbahar
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Çemişgezek'te eve giren yılan yakalanıp doğaya salındı
        Çemişgezek'te eve giren yılan yakalanıp doğaya salındı
        Öğrencilerin bebek arabalarının güvenliği için geliştirdiği "akıllı çözüm"...
        Öğrencilerin bebek arabalarının güvenliği için geliştirdiği "akıllı çözüm"...
        Tunceli'de 'Büyük Sonbahar Operasyonu'; 13 mağara ve 17 sığınak imha edildi
        Tunceli'de 'Büyük Sonbahar Operasyonu'; 13 mağara ve 17 sığınak imha edildi
        Tunceli'de teröristlerin kullandığı 30 sığınak ve mağara imha edildi
        Tunceli'de teröristlerin kullandığı 30 sığınak ve mağara imha edildi
        Tunceli'de valilik yaşlıları doktor kontrolünde evlerinden alıp doğayla bul...
        Tunceli'de valilik yaşlıları doktor kontrolünde evlerinden alıp doğayla bul...
        Kahve gibi içilen "çedene" tozu 400 liraya kadar alıcı buluyor
        Kahve gibi içilen "çedene" tozu 400 liraya kadar alıcı buluyor