Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        flaş

        TunceliValisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan Ahmet Kalker adlı teröristin canlı olarak yakalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        flaş
        ABONE OL
        ABONE OL

        TunceliValisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan Ahmet Kalker adlı teröristin canlı olarak yakalandığını açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor

        Benzer Haberler

        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tunceli Müzesi ekipleri, kültürel varlıkların tespit ve tescili için sahada
        Tunceli Müzesi ekipleri, kültürel varlıkların tespit ve tescili için sahada
        Tunceli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Tunceli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Göçerlerin kurt ve ayı tehlikesi altında zorlu eve dönüş yolculuğu
        Göçerlerin kurt ve ayı tehlikesi altında zorlu eve dönüş yolculuğu
        Çemişgezek'te üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi
        Çemişgezek'te üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi
        Tunceli'de köylüler yörenin geleneksel lezzeti "orcik"in yapımına başladı
        Tunceli'de köylüler yörenin geleneksel lezzeti "orcik"in yapımına başladı