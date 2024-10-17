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        Depreme sempozyumda yakalandılar

        MALATYA'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:10
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        Depreme sempozyumda yakalandılar
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        MALATYA’nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde sarsıntının hissedildiği Tunceli’de, sempozyumda olanların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

        Malatya’nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Tunceli'de de hissedildi. O anlarda Munzur Üniversitesi Konferans Salonu’nda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Rektör Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, akademisyenler, belediye başkanları, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılım sağladığı ‘Anadolu’nun Horosan’ı’ sempozyumunda da deprem hissedildi. Depremle birlikte Vali Tekbıyıkoğlu ve protokol üyeleri salonda beklerken, çoğu öğrenci ve katılımcı bir anda dışarı çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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