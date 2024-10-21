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        Tunceli'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

        TUNCELİ'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 22:16 Güncelleme: 21.10.2024 - 22:20
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        Tunceli'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
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        TUNCELİ’de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolunun 15’inci kilometresi, Ahmet Yesevi Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 62 AH 816 plakalı hafif ticari araç ile 07 NB 207 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılıp ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle bir süre kapanan Tunceli-Elazığ karayolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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