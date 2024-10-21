Tunceli'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

TUNCELİ’de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolunun 15’inci kilometresi, Ahmet Yesevi Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 62 AH 816 plakalı hafif ticari araç ile 07 NB 207 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılıp ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle bir süre kapanan Tunceli-Elazığ karayolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.