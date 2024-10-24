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        Tunceli'de, devrilen TIR'daki 50 küçükbaş öldü

        TUNCELİ'de kontrolden çıkarak devrilen TIR'daki 50 küçükbaş öldü, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 21:40 Güncelleme: 24.10.2024 - 21:45
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        Tunceli'de, devrilen TIR'daki 50 küçükbaş öldü
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        TUNCELİ’de kontrolden çıkarak devrilen TIR'daki 50 küçükbaş öldü, sürücü yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Elazığ karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gümüşhane’den Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine seyir halinde olan, göçerlere ait küçükbaşların taşındığı sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 AFC 110 plakalı TIR, Atatürk Viyadüğü çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, dorsedeki 50 küçükbaş öldü, 200’ü de ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücüye de sağlık ekipleri kaza yerinde müdahalede bulundu. Kazada kurtulan hayvanlar alanda korumaya alınırken, devrilen TIR ise İl Özel İdaresi’ne ait vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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