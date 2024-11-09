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        Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri Cem Emir, kabri başında anıldı

        VAN'da, 13 yıl önce meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:55
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        Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri Cem Emir, kabri başında anıldı
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        VAN’da, 13 yıl önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöken Bayram Oteli'nde hayatını kaybeden DHA muhabiri Cem Emir, memleketi Tunceli’de mezarı başında anıldı.

        Van'da, 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, DHA'nın Van muhabiri Sebahattin Yılmaz ile Diyarbakır muhabiri Cem Emir, Bayram Oteli'nin enkazı altında kalarak yaşamını yitirdi. Cem Emir, Tunceli'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında ailesi, meslektaşları, sevenleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından anıldı. Emir'in mezarına karanfiller bırakıldı. Meslektaşları da fotoğraf makinesini, kamerasını ve mikrofonunu Emir’in mezarına bıraktı.

        ‘OĞLUMUN ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ YÜREĞİMDE’

        Oğlunun acısının 13 yıldır dinmediğini belirten baba Mehmet Ali Emir, “13 yıl oldu ama ben oğlumun acısını ilk günkü gibi hissediyorum. Oğlumu ben ihmaller sonucunda kaybettim. Yıllardır da adalet arıyorum. Oğlum iyi bir gazeteciydi bunu en iyi siz arkadaşları bilirsiniz. Keşke yaşasaydı da bugün sizlerle birlikte haber yapabilseydi” dedi.

        ‘BEDENİ ENKAZ ALTINDA KALDI FAKAT KALEMİ KALMADI’

        DHA muhabiri Serhat Ozan Yıldırım, Cem Emir’i rahmetle andığını ve gazetecilikte onu örnek aldığını belirterek, “Cem ve Sebahattin ağabeyi kaybedeli bugün tam 13 yıl oldu. Onları rahmetle anıyoruz. Van depreminde enkazdan çıkan umutları fotoğraflamak için Cem ağabey oradaydı ama biz şu an onun resmine hasretle bakıyoruz. Cem ağabeyin bedeni enkaz altında kaldı ama kalemi enkaz altında kalmadı. Onun kalemini arkadaşları devraldı. Cem abi ilkeli, araştırmacı ve çalışkan bir gazeteciydi, DHA’da birçok ses getiren habere imza attı ve ödüller aldı. Bizler de onun bize teslim ettiği kaleme sıkı sıkı sarılıp onun gibi etkili bir gazeteci olacağız” diye konuştu.

        ‘CEM’İ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ’

        Tunceli Gazeteciler Dernek Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gözlü ise, Emir’i unutmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

        “Bugün Cem’in aramızdan ayrılışının 13’üncü yılı. Cem kardeşimizi unutmadık, acısını ilk günkü gibi yaşıyoruz. Onunla birçok habere gittik, beraber çalıştık. Cem Emir orada ihmaller sonucu diğer insanlar gibi yaşamını yitirdi. Ailenin yürütmüş olduğu bir hukuk mücadelesi var. Biz de 13 yıldır hala ailenin yanındayız. Hem onu anarken hem de ailenin yanında bu hukuk mücadelesine destek veriyoruz. Umarım bu acılar bir daha yaşanmaz. Sevdiklerimizi tekrar kaybetmeyiz bir şekilde. Cem'i de unutmadığımızı her seferinde göstereceğiz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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