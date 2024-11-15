Tunceli'de, ormanda kaybolan 5 kız çocuğunu jandarma ekipleri dronla buldu

Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyü ile Nazimiye ilçeleri arasında kalan bölgedeki ormanda, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Salördek’ gezisine katılan yaşları 15 olan 5 kız çocuğu, yönlerini kaybederek kayboldu. Öğretmenlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye 3 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 1 komando timi sevk edildi. Ekiplerin 2 dronla yaptığı keşifte, 5 kız çocuğunun yeri belirlendi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar, öğretmenlerine teslim edildi.

TUNCELİ'nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasındaki Salördek Ormanları'nda gezinti yaparken kaybolan 5 kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulunarak kurtarıldı.

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