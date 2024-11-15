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        Tunceli'de, ormanda kaybolan 5 kız çocuğunu jandarma ekipleri dronla buldu

        TUNCELİ'nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasındaki Salördek Ormanları'nda gezinti yaparken kaybolan 5 kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulunarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:40
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        Tunceli'de, ormanda kaybolan 5 kız çocuğunu jandarma ekipleri dronla buldu
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        TUNCELİ'nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasındaki Salördek Ormanları'nda gezinti yaparken kaybolan 5 kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulunarak kurtarıldı.

        Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyü ile Nazimiye ilçeleri arasında kalan bölgedeki ormanda, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Salördek’ gezisine katılan yaşları 15 olan 5 kız çocuğu, yönlerini kaybederek kayboldu. Öğretmenlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye 3 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 1 komando timi sevk edildi. Ekiplerin 2 dronla yaptığı keşifte, 5 kız çocuğunun yeri belirlendi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar, öğretmenlerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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