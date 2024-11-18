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        Tunceli'de kar yağışı

        TUNCELİ'de sağanak etkili olurken, Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde yağış yerini kara bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:20 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:25
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        Tunceli'de kar yağışı
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        TUNCELİ'de sağanak etkili olurken, Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde yağış yerini kara bıraktı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Tunceli'de sağanak etkili oldu. Sağanak, Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimlerindeki bazı köyler beyaza büründü. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre; şu ana kadar bölgeden olumsuz bir ihbar gelmedi. Ayrıca köy yollarının ulaşıma kapanmaması için karla mücadele ekipleri, ilçede hazır bekletiliyor.

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