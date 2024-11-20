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        DEMParti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:31 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:31
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        DEMParti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada ‘terör örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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