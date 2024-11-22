Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Yaşlıları dolandıran şüphelilere 'Çınarlara Vefa' operasyonu; 8 gözaltı

        TUNCELİ merkezli soruşturmada ulaştıkları yaşlı kişileri kandırıp, parasını dolandıran 8 şüpheli, 'Çınarlara Vefa' adlı operasyonla İstanbul, Artvin ve Ankara'da yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlıları dolandıran şüphelilere 'Çınarlara Vefa' operasyonu; 8 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ merkezli soruşturmada ulaştıkları yaşlı kişileri kandırıp, parasını dolandıran 8 şüpheli, 'Çınarlara Vefa' adlı operasyonla İstanbul, Artvin ve Ankara'da yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurup, 1,5 milyon lirasının dolandırıldığını belirten yaşlı kadının ihbarı sonrası Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. Şüphelilerin, Suriye uyruklu kişiler adına alınmış sim kartlar üzerinden ulaştıkları yaşlı mağdurlara kendilerini 'savcı' ve 'polis' olarak tanıttığı, 'Dolandırıcılar sizin hesabınızı ele geçirdi, bizlerin hesabına aktarım olacak, paranız devlete ve adalete teslim' diyerek günde yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin bu şekilde 30 kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı. 2 aylık teknik ve fiziki takiple yapılan çalışma sonucunda 8 şüpheli, İstanbul, Artvin ve Ankara'da belirlenen adreslerine düzenlenen 'Çınarlara Vefa' isimli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da çok sayıda banka hesap kartları ve cep telefonları ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu

        Benzer Haberler

        Tunceli Valiliği'nden 'evrak' açıklaması
        Tunceli Valiliği'nden 'evrak' açıklaması
        Tunceli Valiliğinden belediye başkanları Konak ve Sarıgül'ün davasına ilişk...
        Tunceli Valiliğinden belediye başkanları Konak ve Sarıgül'ün davasına ilişk...
        Tunceli'de kan bağışı etkinliği düzenlendi
        Tunceli'de kan bağışı etkinliği düzenlendi
        Tunceli Belediye Başkanı ile Ovacık Belediye Başkanı'na "örgüt üyeliği"nden...
        Tunceli Belediye Başkanı ile Ovacık Belediye Başkanı'na "örgüt üyeliği"nden...
        flaş
        flaş
        Küresel ısınma ile sayıları azalan sakarmeke avına Tunceli'de dronlu tespit
        Küresel ısınma ile sayıları azalan sakarmeke avına Tunceli'de dronlu tespit