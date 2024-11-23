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        Tunceli'de izinsiz protesto gösterisine katılan 8 kişiye gözaltı

        TUNCELİ ve Ovacık belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından izinsiz protestoya katılan 8 kişi, 2 ayrı suçlamayla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:30 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:35
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        Tunceli'de izinsiz protesto gösterisine katılan 8 kişiye gözaltı
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        TUNCELİ ve Ovacık belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından izinsiz protestoya katılan 8 kişi, 2 ayrı suçlamayla gözaltına alındı.

        Terör davası nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından düzenlenen protesto eylemlerine katılan 8 kişi, '2911 sayılı toplantı ve gösteri kanununa muhalefet' ve 'Görevli memura görevini yaptırmamak için direnmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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