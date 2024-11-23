Tunceli'de izinsiz protesto gösterisine katılan 8 kişiye gözaltı

Terör davası nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından düzenlenen protesto eylemlerine katılan 8 kişi, '2911 sayılı toplantı ve gösteri kanununa muhalefet' ve 'Görevli memura görevini yaptırmamak için direnmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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