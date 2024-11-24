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        Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan'a ev hapsi

        DEM Partili Tunceli Belediyesi'ne, İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirmenin ardından 'halkı suç işlemeye teşvik' suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Eş Başkan Birsen Orhan'a çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:44 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:50
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        Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan'a ev hapsi
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        DEM Partili Tunceli Belediyesi’ne, İçişleri Bakanlığı’nca yapılan görevlendirmenin ardından ‘halkı suç işlemeye teşvik’ suçundan hakkında gözaltı kararı verilen ve akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Eş Başkan Birsen Orhan’a çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.

        Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün ‘PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından; İçişleri Bakanlığı'nca geçici görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesine karşın kentte düzenlenen protestolara katılarak açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan hakkında da dün akşam saatlerinde gözaltı kararı çıkartıldı. Sabah saatlerinde emniyete gelen Orhan, burada ifade vermedi ve sağlık kontrolünün yapılmasının ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından ‘tutuklama talebiyle’ mahkemeye sevk edilen Orhan, ‘halkı suç işlemeye teşvik’ suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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