Tunceli merkez ve 5 ilçede eğitime kar engeli

TUNCELİ’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez ve 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu Tunceli’de, sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla şehir merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Valilik, il merkezi, Hozat, Pülümür, Ovacık, Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.