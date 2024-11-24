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        Tunceli merkez ve 5 ilçede eğitime kar engeli

        TUNCELİ'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez ve 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:45 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:50
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        Tunceli merkez ve 5 ilçede eğitime kar engeli
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        TUNCELİ’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez ve 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu Tunceli’de, sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla şehir merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Valilik, il merkezi, Hozat, Pülümür, Ovacık, Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle Tunceli-Erzincan ve Elazığ karayollarında görüş mesafesi sıfıra düştü. Kar yağışının ardından karayolları ekipleri seferber oldu. Yollarda kalan bazı araçlar kurtarıldı. Yaz lastiğiyle yola çıkan sürücülerin çoğunluğu yolda kalırken ve bazıları zincir takarak yolculuğuna devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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