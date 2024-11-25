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        Tunceli'de 202 köy yolu ulaşıma kapandı

        TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 202 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:15
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        Tunceli'de 202 köy yolu ulaşıma kapandı
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        TUNCELİ’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 202 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yolların açılması için çalışması sürüyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘turuncu’ kodla uyarı yaptığı Tunceli’de kent merkeziyle 7 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent genelinde 202 köy yolu ulaşıma kapandı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, köy yollarının ulaşıma kapanması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, ekiplerin yolları açmak için yoğun mesai harcadığını belirtti. Belediye ekipleri kent ve ilçe merkezinde, Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler de Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        KARDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

        Merkeze bağlı Sütlüce köyü Kemer mezrasında kar yağışı nedeniyle araçlarında yaz lastiği olduğu için yolda mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak kent merkezine ulaştırıldı. Tunceli-Erzincan kara yolunda araçlarında mahsur kalan ve aralarında bebeklerin de olduğu 8 kişi de Pülümür ilçesindeki tek otelin dolu olması üzerine, İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanlığı misafirhanesine yerleştirildi.

        Öte yandan valilik, kar, don ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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