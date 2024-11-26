Tunceli'de kar güzelliği dronla görüntülendi

TUNCELİ’de etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Yağışla birlikte ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara, dron kamerasıyla görüntülendi.

Doğal güzellikleri, inanç mekanları, yaban hayatı, endemik türleri ile öne çıkan ve ziyaretçilerini etkileyen Tunceli, meteorolojik uyarıların ardından başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Dağların arasında kurulan şehir merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü ve sokak ile evlerin ışıkları, karla birleşerek görülmeye değer manzara oluşturdu. Kar manzarası, dron kamerasıyla görüntülendi.