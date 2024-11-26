Ovacık'ta kar kalınlığı yarım metreyi geçti

TUNCELİ'de kar yağışı nedeniyle kapanan 202 köy yolundan 150'si ulaşıma açılırken, Ovacık ilçesinin bazı kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu Tunceli'de 2 gün önce başlayan kar yağışı, kent merkezi ve 5 ilçeyi beyaza bürüdü. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, köy yollarının ulaşıma kapanması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, şu ana kadar kapanan 202 köy yolunun 150'sinin açıldığını, bin 446 kilometre uzunluğundaki köy yollarında çalışmaların sürdüğünü belirtti. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.