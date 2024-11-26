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        Ovacık'ta kar kalınlığı yarım metreyi geçti

        TUNCELİ'de kar yağışı nedeniyle kapanan 202 köy yolundan 150'si ulaşıma açılırken, Ovacık ilçesinin bazı kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:56 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:00
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        Ovacık'ta kar kalınlığı yarım metreyi geçti
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        TUNCELİ'de kar yağışı nedeniyle kapanan 202 köy yolundan 150'si ulaşıma açılırken, Ovacık ilçesinin bazı kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu Tunceli'de 2 gün önce başlayan kar yağışı, kent merkezi ve 5 ilçeyi beyaza bürüdü. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, köy yollarının ulaşıma kapanması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, şu ana kadar kapanan 202 köy yolunun 150'sinin açıldığını, bin 446 kilometre uzunluğundaki köy yollarında çalışmaların sürdüğünü belirtti. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        KAR YAĞIŞI SEVİNÇLE KARŞILANDI

        Ovacık ilçesinde de kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, bazı köylerde yarım metreye ulaştı. İlçe merkezinde vatandaşlar küreklerle ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Kar yağışının önceki yıllara göre erken yağmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Ali Ekber Pektaş, "Kar yağmasına çok mutlu olduk. Kar çok eskiden bu zamanda yağardı. İnsanlar kardan dolayı evlerine, dükkanlarına bile zor giriyorlardı. Epeydir kar yılbaşına doğru yağıyor, bu sene erkenden yağdı. Böyle olmasına da sevindik, inşallah çok yağar. Kardan dolayı su bol olur, bereket olur, tarlalar verimli olur. Ondan dolayı kardan memnunuz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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