Tunceli'de izinsiz protesto gösterisine katılan 4 şüpheli tutuklandı

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün ‘PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından düzenlenen protesto eylemlerine katıldığı belirlenen 4 şüpheli, sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ ve ‘Kamu görevlisine mukavemet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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