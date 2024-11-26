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        Tunceli'de izinsiz protesto gösterisine katılan 4 şüpheli tutuklandı

        TUNCELİ ve Ovacık belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından düzenlenen izinsiz protesto gösterisine katılan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:40 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:45
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        Tunceli'de izinsiz protesto gösterisine katılan 4 şüpheli tutuklandı
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        TUNCELİ ve Ovacık belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından düzenlenen izinsiz protesto gösterisine katılan 4 şüpheli, tutuklandı.

        Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün ‘PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından düzenlenen protesto eylemlerine katıldığı belirlenen 4 şüpheli, sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ ve ‘Kamu görevlisine mukavemet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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