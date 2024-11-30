Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, ifade için adliyeye götürüldü

        TUNCELİ Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan gözaltına alınıp, ardından ev hapsi verilen DEM Parti'li Meclis Üyesi ve Eş Başkan Birsen Orhan, ifade vermek üzere Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 10:49 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, ifade için adliyeye götürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan gözaltına alınıp, ardından ev hapsi verilen DEM Parti'li Meclis Üyesi ve Eş Başkan Birsen Orhan, ifade vermek üzere Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.

        Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından; İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesine karşın kentte düzenlenen protestolara katılarak açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, 23 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyette ifade vermeyen ve sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edilen Orhan, çıkarıldığı mahkemede 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırıldı. Pertek ilçesinde ev hapsinde olan Orhan, sabah saatlerinde '2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ifade vermesi için evinden alınarak Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın, Tunceli'de konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın, Tunceli'de konuştu:
        Tunceli'de aracında ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı
        Tunceli'de aracında ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı
        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Tunceli'de "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Tunceli'de "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Tunceli'de öğrenciler ve velilerine yönelik kitap okuma kampanyası başlatıl...
        Tunceli'de öğrenciler ve velilerine yönelik kitap okuma kampanyası başlatıl...
        Çemişgezek'te "Okuyucu-Yazar Buluşmaları ve İmza Günü" etkinliği yapıldı
        Çemişgezek'te "Okuyucu-Yazar Buluşmaları ve İmza Günü" etkinliği yapıldı