Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, tutuklandı (2)

Tunceli'deyapılan görevlendirmenin ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan gözaltına alınıp, ardından ev hapsi verilen DEM Parti'li Meclis Üyesi ve Eş Başkan Birsen Orhan, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Tunceli Adliyesi'ne götürüldü. Orhan, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmanın ardından Orhan, '2911 sayılı yasaya muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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