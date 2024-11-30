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        Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, tutuklandı (2)

        TUTUKLANDITunceli'deyapılan görevlendirmenin ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan gözaltına alınıp, ardından ev hapsi verilen DEM Parti'li Meclis Üyesi ve Eş Başkan Birsen Orhan, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:40
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        Ev hapsindeki Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Orhan, tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Tunceli'deyapılan görevlendirmenin ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan gözaltına alınıp, ardından ev hapsi verilen DEM Parti'li Meclis Üyesi ve Eş Başkan Birsen Orhan, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Tunceli Adliyesi'ne götürüldü. Orhan, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmanın ardından Orhan, '2911 sayılı yasaya muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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