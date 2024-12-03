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        Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan'a tahliye

        TUNCELİBelediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan ev hapsi verilen, ardından '2911 sayılı yasaya muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanan DEM Parti'li Meclis Üyesi ve Eş Başkan Birsen Orhan, tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:31 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:35
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        Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan'a tahliye
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        TUNCELİBelediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan ev hapsi verilen, ardından '2911 sayılı yasaya muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanan DEM Parti'li Meclis Üyesi ve Eş Başkan Birsen Orhan, tahliye edildi.

        Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından İçişleri Bakanlığı'nca geçici görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesine karşın kentte düzenlenen protestolara katılarak açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, 23 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyette ifade vermeyen ve sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edilen Orhan, 24 Kasım'da çıkarıldığı mahkemede 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırıldı.

        AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

        Pertek ilçesinde ev hapsinde olan Orhan, 30 Kasım'da sabah saatlerinde '2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ifade vermesi için evinden alınarak Tunceli Adliyesi'ne götürüldü. Orhan, çıkarıldığı mahkemece '2911 sayılı yasaya muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatlarının yaptığı itirazın ardından Orhan, öğle saatlerinde tahliye edildi. Orhan'ın ev hapsi cezasının devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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