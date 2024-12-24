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        Tunceli'de 65 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:50
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        Tunceli'de 65 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        TUNCELİ’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Mazgirt ilçelerine bağlı 65 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, yolların ulaşıma açılması için temizleme ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

        Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler ise Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açık tutmak için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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