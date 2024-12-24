Tunceli'de 65 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

TUNCELİ’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Mazgirt ilçelerine bağlı 65 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, yolların ulaşıma açılması için temizleme ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.