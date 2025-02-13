Tunceli'de eğitime kar engeli

TUNCELİ'dekar yağışı nedeniyle 3 ilçede tüm eğitim öğretime, 4 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Tunceli'de, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı belli aralıkla sürüyor. Kent geneli beyaza bürünürken, valilik Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerinde tüm eğitim öğretime, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca il genelinde kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

222 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yağışla birlikte 222 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, köy yollarının ulaşıma açılması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri ilçe merkezlerindeki karı temizlerken, Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçeler arasındaki yollarda çalışma yürütüyor.