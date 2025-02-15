Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de silahlı kavgaya ilişkin 2 tutuklama

        TUNCELİ'de iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de silahlı kavgaya ilişkin 2 tutuklama
        ABONE OL

        TUNCELİ'de iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        Olay, 13 Şubat’ta Tar Deresi mevkisinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada A.Ç.G. ve H.A. bacaklarına, C.A. ise eline isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olaya karışan 8 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ç.G. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Tunceli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Tunceli'de içme suyu sorunu sondaj çalışmalarıyla çözüme kavuşturuluyor
        Tunceli'de içme suyu sorunu sondaj çalışmalarıyla çözüme kavuşturuluyor
        Tunceli'de yaban keçileri karlı dağlarda yiyecek bulmakta zorlandı
        Tunceli'de yaban keçileri karlı dağlarda yiyecek bulmakta zorlandı
        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
        Tunceli'nin bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Tunceli'nin bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Tunceli'de kardan yolu kapanan köydeki hastayı jandarma hastaneye ulaştırdı
        Tunceli'de kardan yolu kapanan köydeki hastayı jandarma hastaneye ulaştırdı