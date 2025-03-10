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        Yolu kapanan köyde hayvanlarının yemi biten köylüye helikopterle yardım eli

        TUNCELİ'de kardan yolu kapanan köyde hayvanlarının yemi biten O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:05
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        Yolu kapanan köyde hayvanlarının yemi biten köylüye helikopterle yardım eli
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        TUNCELİ'de kardan yolu kapanan köyde hayvanlarının yemi biten O.D.'ye jandarmaya ait helikopterle 30 torba yem götürüldü.

        Kentte kar yağışının ardından yolu ulaşıma kapanan Hozat ilçesine bağlı Kurukaymak köyünde yaşayan O.D., hayvanlarının yemi bitince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun iletildiği Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla jandarmaya ait helikoptere 30 torba yem yüklenerek köye götürüldü. O.D., yem getiren ekibe teşekkür etti.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, köylünün milletin efendisi olduğunu belirterek, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

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