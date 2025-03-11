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        Tunceli'de Lazkiye'deki olaylara tepki yürüyüşü

        TUNCELİ'de Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşanan olaylara tepki için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:25
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        Tunceli'de Lazkiye'deki olaylara tepki yürüyüşü
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        TUNCELİ’de Suriye’nin Lazkiye kentinde yaşanan olaylara tepki için yürüyüş düzenlendi.

        Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Tunceli’de Emek ve Demokrasi Platformu, son günlerde Suriye’nin Lazkiye kentinde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla çağrıda bulundu. Platformun çağrısıyla Sanat Sokağı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Seyit Rıza Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca sık sık sloganlar atıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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