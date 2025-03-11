Tunceli'de Lazkiye'deki olaylara tepki yürüyüşü

Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Tunceli’de Emek ve Demokrasi Platformu, son günlerde Suriye’nin Lazkiye kentinde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla çağrıda bulundu. Platformun çağrısıyla Sanat Sokağı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Seyit Rıza Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca sık sık sloganlar atıldı.

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