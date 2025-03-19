Husumetlisini vuran şüpheli tutuklandı
TUNCELİ'de dün husumetlisi D.
TUNCELİ'de dün husumetlisi D.G.’yi tabancayla ayağından yaralayan T.A., tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. T.A., aracıyla seyir halindeyken sokakta arkadaşlarıyla yürüyüş yapan husumetlisi D.G.’yi gördü. Aracından inen T.A., yanında getirdiği tabancayla D.G.’ye ateş açtı. D.G., ayağından yaralanırken, T.A., aracıyla kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla T.A. yakalanıp gözaltına alındı. D.G., tedavisinin ardından taburcu edildi. T.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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