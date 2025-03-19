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        Husumetlisini vuran şüpheli tutuklandı

        TUNCELİ'de dün husumetlisi D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:58 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:00
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        Husumetlisini vuran şüpheli tutuklandı
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        TUNCELİ'de dün husumetlisi D.G.’yi tabancayla ayağından yaralayan T.A., tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. T.A., aracıyla seyir halindeyken sokakta arkadaşlarıyla yürüyüş yapan husumetlisi D.G.’yi gördü. Aracından inen T.A., yanında getirdiği tabancayla D.G.’ye ateş açtı. D.G., ayağından yaralanırken, T.A., aracıyla kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla T.A. yakalanıp gözaltına alındı. D.G., tedavisinin ardından taburcu edildi. T.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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