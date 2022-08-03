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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tunceli'de konuştu:

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tunceli'de konuştu:

TUNCELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İnşallah iktidara geldiğimizde çiftçimizi de destekleyeceğiz, kadınımızın da gencimizin de sosyal güvencesini sağlayacağız. Tarımda çalışan herkesi mutlaka teşvik edeceğiz." dedi.

Seyit Torun, beraberindeki bazı milletvekilleriyle partisinin Tunceli İl Başkanlığı binasında yaptığı basın toplantısında, yerel yönetimler heyeti olarak bugüne kadar Türkiye'deki belediyelerin üçte ikisini ziyaret ettiklerini söyledi.

Belediyelerle bir araya gelerek çözümler ürettiklerini ifade eden Torun, "Ortada olan sorunları çözmede nasıl katkıda bulunuruz bunların çalışmalarını yaptık. Bütün belediyelerimizi, illerimizi ve ilçelerimizi bu anlamda ziyaret ediyoruz. Çünkü önümüzde zor ve önemli bir süreç var. Bu süreci hep birlikte aşmak zorundayız. Hep birlikte bu mücadeleyi vermek zorundayız." dedi.

Torun, her geçen gün nüfusu azalan Tunceli'nin, doğasıyla, insanıyla ve ortaya koyduğu değerle bunu hak etmediğini dile getirerek, kentte işsizlik ve ulaşım sorunu olduğunu da söyledi.

31 Mart 2019'daki seçimlerde çok önemli başarı elde ettiklerini belirten Torun, hükümeti eleştirdi.

Torun, Trakya ve Anadolu bölgesinin her bir tarafında bereketli topraklar olduğuna işaret ederek, "Şu anda iki Trakya Bölgesi büyüklüğünde alan ekilmiyor, dikilmiyor. Bu ülke hayvancılıkta lider ülkelerdendi ve Orta Doğu'yu biz beslerdik. Buğdayda inanılmaz ihracatımız vardı. Mercimeğin ana vatanı Anadolu ama şu anda ithal etmediğimiz bir tarım ürünü kalmadı." şeklinde konuştu.

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Torun, "Benim çiftçim üretkendir. Benim insanım beceriklidir, çalışkandır. Geçmişte bunu yaşadık. Biz bugün geldiğimiz noktada, ithalatçı noktaya geldik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İnşallah iktidara geldiğimizde çiftçimizi de destekleyeceğiz, kadınımızın da gencimizin de sosyal güvencesini sağlayacağız. Tarımda çalışan herkesi mutlaka teşvik edeceğiz. Alan bazlı desteklerimizi getireceğiz. Ucuz mazotundan tutun da gübresinden ve ilacına kadar mutlaka temin edeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, CHP milletvekilleri Yaşar Tüzün, Cavit Arı, Burhanettin Bulut, Polat Şaroğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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