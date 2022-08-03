Tunceli'de teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait tabanca, fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında il merkezi ve Ovacık ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

Bu çerçevede arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlere ait tabanca, 100 fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirdi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen operasyonlar sürüyor.

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