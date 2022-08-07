Tunceli'deki Kavun Tepesi yamaç paraşütü tutkunlarını cezbediyor

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TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de 1336 metre yükseklikteki Kavun Tepesi, yaz aylarında çevre il ve ilçelerden yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

El değmemiş birçok güzelliğe ev sahipliği yapan kent, son yıllardaki yatırımlarla doğa ve su sporlarında da adından söz ettirmeye başladı.

Ovacık ilçesinde bulunan kayak evi ile Pertek ve Munzur Vadisi'nde hizmete açılan su sporları merkezi bölge turizmine önemli katkı sağlıyor.

Dağ, ova ve yaylaların geniş yer bulduğu kent, ayrıca trekking, kamp, bisiklet ve kaya tırmanışı etkinliklerine elverişli ortam sunuyor.

Meşe ormanları arasında kurulu Köklüce köyündeki 1336 rakımlı Kavun Tepesi de şu sıralar yamaç paraşütü yapmak isteyen adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Rehberler eşliğinde tepeye çıkan yamaç paraşütçüleri, gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra sırayla uçuşlarını gerçekleştiriyor.

- Doğal güzellikleri kuş bakışı izliyorlar

Gökyüzünü süsleyen paraşütçüler, Uzunçayır Baraj Gölü ve şehir manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü Başkanı Güner Akkaya, AA muhabirine, Tunceli'nin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

Türkiye'deki birçok ilde yamaç paraşütü etkinliklerine katıldıklarını ifade eden Akkaya, "Tunceli'ye yamaç paraşütü alanında yatırım yapıldığında daha güzel şeyler olabilir ve insanlar artık burayı sporla anabilir. Geçmişte kötü günler geçirildi ve o günler geride kaldı." dedi.

Yöre sakinlerinden Hikmet Gökmen ise kentte belirli aralıklarla yamaç paraşütü etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

- "Yamaç paraşütçüleri kentten memnun ayrılıyor"

Bölgeyi yamaç paraşütü sporunda da tanıtmayı hedeflediklerini anlatan Gökmen, şöyle konuştu:

"Birkaç yıl önce bir grup arkadaşımızla burada yamaç paraşütüne başladık. Bu konuda kurumların biraz destek vermesi gerekiyor. Adana'daki arkadaşları kentimize davet ettik ve bizleri kırmayıp geldiler. Her şey çok güzel ve gelen yamaç paraşütçü arkadaşlar buradan çok memnun bir şekilde ayrılıyor."

Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Vasfi Yücel de kentte ilk defa uçuş yapma fırsatını elde ettiğini aktardı.

Yücel, Tunceli semalarında yamaç paraşütüyle uçmanın keyifli olduğunu dile getirerek, "Doğal güzellikler ve yöre halkının misafirperverliği açısından Tunceli, gerçekten Türkiye'de ender sayılabilecek bir yer." diye konuştu.

Adrenalin tutkunu Yusuf Tümer de yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için bir grup arkadaşıyla Adana'dan Tunceli'ye geldiğini anlattı.

Tümer, "Burada yamaç paraşütü yapan arkadaşlar bize öncülük ettiler. Tunceli semalarında uçuşumuz göl ve dağ manzarası eşliğinde çok güzel oldu." ifadesini kullandı.





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