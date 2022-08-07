Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında kırsalda teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada, jeneratör, 2 güneş paneli, 2 ampermetre, akü, 13 büyük pil, 5 adet pil bloğu, 2 büyük tüp, matkap, kıyma makinesi, sırt çantası, 300 metre branda, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar jandarma tarafından kullanılamaz hale getirildi.

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