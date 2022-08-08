Tunceli'de uyuşturucu ve 321 kaçak elektronik ürün ele geçirildi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir miktar esrar, Hint keneviri ve 321 kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Mazgirt'te belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Polis evde yaptığı aramada bir miktar esrar ve Hint keneviri ele geçirdi.

Aynı ilçede, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda ise telefon satışı yapılan bir dükkanda 321 kaçak elektronik ürün ele geçirildi.





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