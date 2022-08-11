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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli ve Erzincan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

AA

Tunceli ve Erzincan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

TUNCELİ/ERZİNCAN (AA) - Tunceli ve Erzincan'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Tunceli'de Valilik, Türk Kızılay, Tunceli Cemevi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda aşure dağıtımı etkinliği düzenledi.

Vali Mehmet Ali Özkan, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını belirterek, "Allah bugün bizlerle olan herkese ne muradı varsa versin. Rabbim emek veren arkadaşlarımıza ve programa katılan vatandaşlarımıza hem dünyada hem ahirette saadet nasip eylesin." dedi.

Dua edilmesinin ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

- Erzincan

Erzincan'da da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfınca muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Vali Mehmet Makas, vakfın Erzincan şubesi cemevinde düzenlenen aşure dağıtımında yaptığı konuşmada, Erzincan'ın birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, Anadolu'ya maya olmuş bir şehir olduğunu söyledi.

Hataya düşmemek için tarihten ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"O ders, birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Farklılıklarımızla aynen aşurede olduğu gibi birbirimize saygı duyacağız. Birbirimizi yaşatmak adına bir hayat süreceğiz. Madımak'taki hangi el ise Başbağlar'daki de o eldir. Birlik ve beraberliğimize kast eden o eldir. Bugün Kartal Cemevinde dedemize kim saldırıyorsa, Ankara'da cemevlerimize kim provokatif harekette bulunuyorsa bilin ki Madımak'taki, Başbağlar'daki el odur. Dolaysıyla uyanık olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birbirimizi seveceğiz."

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün de ülkedeki birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Bizim başka bir ülkemiz yok. Başka gidecek bir yerimiz de yok. Hep anlayışla birbirimize sımsıkı sarılmak zorundayız. İnşallah bu aşurelerimiz de bunlara vesile olur, sımsıkı birbirimize sarılırız. Daha güzel yarınlar bizi bekliyor. Ülkemiz de daha güzel yarınları yaşatmak için ayrılığı, gayrılığı bir kenara bırakacağız." diye konuştu.

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